Два человека погибли при стрельбе в Сиэтле

В результате стрельбы в американском Сиэтле погибли два человека и столько же получили ранения, их состояние оценивается как критическое.

Злоумышленник открыл огонь по нескольким транспортным средствам, ранив водителей. После этого он угнал автомобиль, убив его владельца. Пытаясь скрыться с места преступления, преступник попал в ДТП, жертвой которого стал еще один человек.

Two killed, two critically wounded after gunman opens fire on Sand Point Way https://t.co/Wod2MrUw15 pic.twitter.com/LIloNju4Se — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) March 28, 2019

Позже злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он находится в одной из больниц региона под охраной.