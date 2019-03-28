Два человека погибли при стрельбе в Сиэтле
В результате стрельбы в американском Сиэтле погибли два человека и столько же получили ранения, их состояние оценивается как критическое.
Злоумышленник открыл огонь по нескольким транспортным средствам, ранив водителей. После этого он угнал автомобиль, убив его владельца. Пытаясь скрыться с места преступления, преступник попал в ДТП, жертвой которого стал еще один человек.
Позже злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он находится в одной из больниц региона под охраной.