Два человека погибли при стрельбе в Сиэтле

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В результате стрельбы в американском Сиэтле погибли два человека и столько же получили ранения, их состояние оценивается как критическое.

Злоумышленник открыл огонь по нескольким транспортным средствам, ранив водителей. После этого он угнал автомобиль, убив его владельца. Пытаясь скрыться с места преступления, преступник попал в ДТП, жертвой которого стал еще один человек.

Позже злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он находится в одной из больниц региона под охраной.
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Тэги: стрелок стрельба США Город: Сиэтл

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