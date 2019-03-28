Около 400 птенцов погибли на пожаре под Осиповичами

В Осиповичском районе сгорел птичник единственного в Беларуси приюта для диких птиц.

Владельцы приюта, супруги Столяровы, успели спасти девять аистов и двух страусов — те выскочили из горящего здания и до сих пор бродят где-то по окрестностям, передает TUT.by .

В огне погибли около 400 индюшат двухнедельного возраста, два аиста и сгорел корм для остальных питомцев.

ЧПУ «Охрана природы» было создано на основе приюта «Птичий двор» в 2017 году. Сам же приют существует с 2013 года и занимается лечением и реабилитацией пострадавших диких птиц.