Около 400 птенцов погибли на пожаре под Осиповичами

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В Осиповичском районе сгорел птичник единственного в Беларуси приюта для диких птиц.

Владельцы приюта, супруги Столяровы, успели спасти девять аистов и двух страусов — те выскочили из горящего здания и до сих пор бродят где-то по окрестностям, передает TUT.by.

В огне погибли около 400 индюшат двухнедельного возраста, два аиста и сгорел корм для остальных питомцев.

ЧПУ «Охрана природы» было создано на основе приюта «Птичий двор» в 2017 году. Сам же приют существует с 2013 года и занимается лечением и реабилитацией пострадавших диких птиц.
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Тэги: приют для птиц индюк аист птенцы Город: Осиповичи

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