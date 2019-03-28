В «Одноклассниках» появился белорускоязычный интерфейс

Российская социальная сеть «Одноклассники» представила белорусскую версию интерфейса. Белорусский язык стал доступен пользователям на всех платформах — в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях на iOS и Android.

Локализация синхронизируется на всех платформах. После включения на любом из устройств белорусский язык автоматически подключается на всех остальных версиях «Олдноклассников» пользователя.

Для локализации было переведено более 100 тысяч слов. Перевод коснулся не только элементов интерфейса, но и логики работы части сервисов — к примеру, теперь некоторые подарки можно найти с помощью запросов по-белорусски: «усміхніся», «цеплыня», «цацка» и других.

После включения нового языка оповещения, в том числе по электронной почте, также приходят по-белорусски.

Беларусь — вторая страна после России по количеству пользователей ОК: ежемесячно социальную сеть здесь посещают 2,7 млн человек. Ядро соцсети — это люди 25-45 лет. Среди молодой аудитории популярен видеоконтент — шоу со звездами и киберспортивные стримы, а также игры.

В 2018 году число просмотров роликов и трансляций у белорусских пользователей, включая стримы в приложении OK Live, достигло 1 млрд в месяц.