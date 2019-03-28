За попытку провоза в Беларусь кокаина задержаны граждане Литвы
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Два гражданина Литвы задержаны за попытку ввоза в Беларусь кокаина.
Литовцы были задержаны 27 марта в пункте пропуска «Бенякони». Пограничная собака, осматривавшая легковой автомобиль «Вольво», отреагировала на ящик для перчаток. Там был обнаружен пакетик с порошком белого цвета.
Экспертиза показала, что это кокаин. Масса порошка в пакетике составила 0,715 грамма.
Водитель и пассажир автомобиля отрицают свою причастность к перемещению наркотика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела,