За попытку провоза в Беларусь кокаина задержаны граждане Литвы

Два гражданина Литвы задержаны за попытку ввоза в Беларусь кокаина.

Литовцы были задержаны 27 марта в пункте пропуска «Бенякони». Пограничная собака, осматривавшая легковой автомобиль «Вольво», отреагировала на ящик для перчаток. Там был обнаружен пакетик с порошком белого цвета.

Экспертиза показала, что это кокаин. Масса порошка в пакетике составила 0,715 грамма.