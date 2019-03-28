Уникальную операцию на сердце новорожденного провели минские кардиохирурги

Уникальную операцию на сердце новорожденного с низкой массой тела провели 28 марта белорусские детские кардиохирурги.

Ребенок родился раньше времени с крайне низкой массой тела — 1 кг 135 г — и нуждался в срочной коррекции врожденного порока сердца — стенозе клапана легочной артерии. Операция прошла успешно.

«Это уникальный случай в истории детской кардиохирургии. Согласно нашим сведениям, в мире пока что не проводились такие сложные операции малышу с таким весом», — отметил директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский.