Уникальную операцию на сердце новорожденного провели минские кардиохирурги

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Уникальную операцию на сердце новорожденного с низкой массой тела провели 28 марта белорусские детские кардиохирурги.

Ребенок родился раньше времени с крайне низкой массой тела — 1 кг 135 г — и нуждался в срочной коррекции врожденного порока сердца — стенозе клапана легочной артерии. Операция прошла успешно.

«Это уникальный случай в истории детской кардиохирургии. Согласно нашим сведениям, в мире пока что не проводились такие сложные операции малышу с таким весом», — отметил директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский.

Он отметил «слаженную командную работу» специалистов РНПЦ «Мать и дитя» и детского хирургического центра, сообщает БелаПАН.
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Тэги: кардиохирургия порок сердца новорожденный Персона: Константин Дроздовский

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