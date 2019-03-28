Депутат Воронецкий: Москва имеет немалую выгоду от союзных отношений с Беларусью

По мнению депутата Палаты представителей, бывшего замглавы МИД Валерия Воронецкого, Россия тоже зависит от Беларуси и имеет от союзных соглашений свои выгоды. ОБ этом политик заявил 28 марта на международном семинаре «Переосмысление суверенитета в современном мире» экспертной инициативы «Минский диалог».

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«Мы как Республика Беларусь заинтересованы в тесных отношениях с Россией, это для нас очень важный фактор. Я бы не хотел ложного представления участников, что Беларусь полностью зависит от России и поэтому не имеет возможности для маневра... Страны взаимозависимы, и, поверьте, Россия точно так же зависит от Беларуси. Мы же заключали соглашения на равных, договоры, которые мы подписывали, были взаимовыгодны, и стороны на них соглашались», — сказал Воронецкий, возглавляющий в ПП НС постоянную комиссию по международным делам.

Депутат подчеркнул, что государства вступают в союзы только для улучшения собственных позиций.

«Каждый ищет свою выгоду, и эта выгода есть у России, потому что есть вопросы доступа к рынкам, определенным ресурсам, вопросы транзита, транспорта, геополитики в регионе, безопасности. Если государство неважно и незначимо, то в чем смысл заключения с ним договоров, тем более такими великими державами? На самом деле это взаимная зависимость. Я убежден, что у Беларуси есть хорошие перспективы для укрепления собственных позиций и в регионе, и в Европе. При этом нам нужно иметь добрые отношения и на Востоке, и на Западе, и на Юге, и на Севере», — подчеркнул Воронецкий.

По его словам, Беларусь с самого начала заявляла, что хочет иметь дружественные отношения со всеми, но не смогла обеспечить сбалансированную многовекторную политику из-за западных санкций.

«Беларусь заключила союзный договор с РФ, чтобы укрепить свои позиции на фоне тех санкций и давления со стороны Запада. Но мы не изменили своему принципу. Когда изменилась геополитическая ситуация в регионе, ЕС и США стали по-другому смотреть на роль Беларуси в регионе и ослабили хватку. Естественно, что на протянутую руку мы ответили тем же и начали взаимодействовать», — отметил депутат.