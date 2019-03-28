Британский гигант ищет в Беларуси партнера

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Представители группы компаний Kingfisher plc (Великобритания) посещают Беларусь для поиска стратегических партнеров.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В четверг в Минске прошла биржа деловых контактов с участием британского ретейлера и белорусских производителей в сфере строительства и благоустройства. 

По мнению директора Национального центра маркетинга Валерия Садохо, «встреча должна способствовать расширению отечественного экспорта в европейском DIY-сегменте, а также развитию белорусско-британских торговых отношений».

В свою очередь представитель Kingfisher plc (руководитель группы закупок московского офиса Татьяна Ярмольчик) отметила, что приоритетом компании является налаживание взаимовыгодного сотрудничества с производителями для поставок товаров в сфере DIY в магазины, расположенные в Великобритании, Франции, Польше, Германии, Испании и Румынии.
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Тэги: бизнес Великобритания-Беларусь торговля ритейл Персона: Валерий Садохо Татьяна Ярмольчик

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