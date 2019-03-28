177 человек подписались за установку памятной доски, посвященной провозглашению БНР

В Минский горисполком направлено 177 подписей в поддержку установки памятной доски на доме № 9 по улице Володарского, где в 2018 году была провозглашена Белорусская Народная Республика. Об этом сообщил БелаПАН председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

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По его словам, подписи были собраны во время празднования Дня Воли 24 марта в Киевском сквере. Активист призвал другие организации и всех желающих также направлять свои обращения городским властям с просьбой об установке памятного знака.

Доска в честь 100-летия БНР была изготовлена еще год назад, средства на нее были собраны в интернете за несколько часов. Мингорисполком тогда положительно отнесся к идее установки доски. Церемония планировалась 23 марта 2018 года, однако заседание представителей Мингорисполкома, которые официально должны были одобрить это решение, было перенесено на неопределенный срок.

22 марта 2019 года активисты получили отказ Мингорисполкома в установке памятной доски, изготовленной к 100-летию БНР. В ответе сообщалось, что городские власти «с учетом неоднозначности мнений» на текущий момент считают установку доски «нецелесообразной».