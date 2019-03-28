Михадюк: российских денег достаточно для завершения строительства БелАЭС

Кредита, выделенного правительством России для сооружения Белорусской АЭС, будет достаточно для завершения проекта, заявил в ходе пресс-конференции 28 марта на БелАЭС в Островце (Гродненская область) заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

«Мы вместе с генподрядчиком сегодня не имеем никаких сбоев в финансировании, — сказал чиновник. — Вы знаете, что правительством Российской Федерации нам выделен экспортный кредит. Каждая процентовка, каждая платежка на одном уровне — 90% оплачивается из этого кредита, а 10% — за счет средств белорусской стороны. Такие условия были оговорены на стадии начала строительства атомной станции».

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк

По словам замминистра, белорусские и российские ведомства и организации, ответственные за сооружение БелАЭС, считают каждый рубль. На всех торгах по закупке материалов, оборудования, услуг «с заказчиком согласовываются предельные цены».

«Это большая работа по мониторингу, отслеживанию этих цен. Но мы не экономим на безопасности. Проектным блоком выдаются четкие технические и экономические критерии и требования к каждому виду оборудования», — подчеркнул Михадюк.

«По нашей оценке, тех средств, которые были предусмотрены на начальной стадии строительства, будет достаточно, чтобы его завершить. Конкретная цифра будет поближе к окончанию стройки, потому что она зависит от многих факторов. Тут и курс российского рубля к доллару, к белорусскому рублю влияет, и многие ценовые индексы в строительстве, и много других факторов, которые влияют на это», — подытожил Михадюк.

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года.

Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.

Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.