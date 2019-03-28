Михадюк: российских денег достаточно для завершения строительства БелАЭС

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Кредита, выделенного правительством России для сооружения Белорусской АЭС, будет достаточно для завершения проекта, заявил в ходе пресс-конференции 28 марта на БелАЭС в Островце (Гродненская область) заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

«Мы вместе с генподрядчиком сегодня не имеем никаких сбоев в финансировании, — сказал чиновник. — Вы знаете, что правительством Российской Федерации нам выделен экспортный кредит. Каждая процентовка, каждая платежка на одном уровне — 90% оплачивается из этого кредита, а 10% — за счет средств белорусской стороны. Такие условия были оговорены на стадии начала строительства атомной станции».

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк

По словам замминистра, белорусские и российские ведомства и организации, ответственные за сооружение БелАЭС, считают каждый рубль. На всех торгах по закупке материалов, оборудования, услуг «с заказчиком согласовываются предельные цены».

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«Это большая работа по мониторингу, отслеживанию этих цен. Но мы не экономим на безопасности. Проектным блоком выдаются четкие технические и экономические критерии и требования к каждому виду оборудования», — подчеркнул Михадюк.

«По нашей оценке, тех средств, которые были предусмотрены на начальной стадии строительства, будет достаточно, чтобы его завершить. Конкретная цифра будет поближе к окончанию стройки, потому что она зависит от многих факторов. Тут и курс российского рубля к доллару, к белорусскому рублю влияет, и многие ценовые индексы в строительстве, и много других факторов, которые влияют на это», — подытожил Михадюк.

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Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года.

Поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается летом 2019 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.

Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Михаил Михадюк

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