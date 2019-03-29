Вторую ВПП в национальном аэропорту Минск откроют через месяц

Вторую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту Минск откроют через месяц, сообщил 28 марта журналистам в Минске министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает телеканал ОНТ.

Новая взлетная полоса длиннее действующей на 60 метров. При строительстве применялись передовые мировые технологии. Участок оснащен современным оборудованием. Как отмечают специалисты, полоса позволит принимать все типы воздушных судов.

«Это возможность принятия судов более высокого класса. Это придаст определённый импульс в развитие национального аэропорта. За последние три-четыре года у нас пассажиропоток вырос фактически в 2,8 раза. Сегодня стремится к пяти миллионам пассажиров. При такой динамике (10-15%) я думаю, что мы должны стремиться к 10 миллионам пассажиров», — отметил Авраменко.

Представители транспортного ведомства также рассказали журналистам, что новые технологии будут внедряться и в региональных аэропортах, которые станут более привлекательными для международных авиаперевозчиков, в частности лоукостеров. Наиболее перспективными Минтранс считает аэропорты в Гомеле и Гродно. При этом в департаменте по авиации министерства констатируют, что в вопросе прихода в Беларусь лоукост-авиакомпаний дальше переговоров дело пока не идет.

Как сообщал БелаПАН, изначально проект второй взлетно-посадочной полосы планировалось реализовать совместно с китайской компанией «Точмаш». Стоимость трех его составляющих — реконструкции действующего терминала, строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы — оценивалась китайской стороной примерно в 600 млн долларов. Однако белорусская сторона оценила проект не более чем в 300 млн долларов, и он реализован не был.

В итоге указ о строительстве взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения был подписан главой государства в марте 2015 года. Сообщалось, что проект будет реализован за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации, внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса, собственных средств РУП «Национальный аэропорт Минск», кредитных ресурсов банков и иных источников.