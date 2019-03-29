Трое жителей Брестской области украли груши на 20 тысяч долларов

Мужчины, владевшие грузовиками, через специальный сайт грузоперевозчиков взяли крупный заказ от фирмы на доставку почти 20 тонн груш в Москву.

По информации УВД Витебского облисполкома, в качестве «пешки» злоумышленники использовали ничего не подозревавшего водителя, нанятого на определенный срок. Мужчина пригнал фуру в Дубровенский район и принял груз на складе. Затем на стоянке он должен был дождаться владельцев груза и получить от них сопроводительные документы. Аферисты рассчитались с ним, но груз дальше поехал не по маршруту заказчика, а в Смоленск, где дельцы сбыли его вдвое дешевле местному предпринимателю.

Злоумышленники приобрели через подставных лиц сим-карты и мобильные телефоны, тщательно подделали документы на груз и договор аренды на фуру, но оперативникам удалось вывести злоумышленников на чистую воду.

В отношении компании возбуждено уголовное дело.