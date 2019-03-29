Миллион человек вышли на антипрезидентский митинг в Алжире

На митинге против 81-летнего президента Абдельазиза Бутефлики полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

По словам одного из очевидцев, стрельбу резиновыми пулями по демонстрантам полиция открыла после того, как молодые люди начали бросать в сотрудников правопорядка камни, передает Daily Star .

В антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвуют сотни тысяч человек. Они требуют от 81-летнего президента отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали крупнейшими после «арабской весны» 2011 года.