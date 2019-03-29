«Неман» победил «Гомель» в первом туре чемпионата Беларуси по футболу

Гомельчане играли дома и проигрывали со счетом 0:3, но чуть не свели матч к ничьей — 2:3.

К 42-й минуте футболисты из Гродно вели три мяча: отличились Н'Дженг, Кантария и Легчилин, но перед перерывом гости сами себе подпортили настроение — Кантария срезал в свои ворота. На 60-й минуте игрок хозяев Квашук сократил отставание, но на большее гомельчан не хватило.

В первом матче игроки «Минска» и «Витебска» сыграли в нулевую ничью.