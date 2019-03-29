«Неман» победил «Гомель» в первом туре чемпионата Беларуси по футболу

/ Спорт
Просмотров: 126

Гомельчане играли дома и проигрывали со счетом 0:3, но чуть не свели матч к ничьей — 2:3.

К 42-й минуте футболисты из Гродно вели три мяча: отличились Н'Дженг, Кантария и Легчилин, но перед перерывом гости сами себе подпортили настроение — Кантария срезал в свои ворота. На 60-й минуте игрок хозяев Квашук сократил отставание, но на большее гомельчан не хватило.

В первом матче игроки «Минска» и «Витебска» сыграли в нулевую ничью.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ФК Гомель ФК Неман белорусский футбол Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Бывший главный тренер «Немана»: Паулиньо не было на просмотре в клубе!

Бывший главный тренер «Немана»: Паулиньо не было на просмотре в клубе!

Сафарьян: альтернативы переговорам с милицией нет

Сафарьян: альтернативы переговорам с милицией нет

Бывшие игроки «Гомеля» судятся с клубом из-за зарплаты

Бывшие игроки «Гомеля» судятся с клубом из-за зарплаты

Полузащитник «Гомеля» забил гол со своей половины поля

Полузащитник «Гомеля» забил гол со своей половины поля