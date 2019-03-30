С 1 апреля закроются три входа на станциях метро
В связи с проведением ремонтных работ по ремонту облицовки лестниц и пригласительных площадок выходов на трех станциях метро будут закрыты некоторые входы.
Ограничения затронут пассажиров, которые пользуется станциями: «Автозаводская», «Первомайская» и «Фрунзенская».
- Станция «Автозаводская»: выход на Партизанский проспект к дому №105 (будет частично закрыт с 1 по 10 апреля);
- Станция «Первомайская»: выход к реке Свислочь (будет полностью закрыт с 1 по 5 апреля);
- Станция «Фрунзенская»: выход на улицу Романовская Слобода к кинотеатру «Беларусь» (будет полностью закрыт с 1 по 10 апреля).
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