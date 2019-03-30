В Украину не пустили россиянина с георгиевскими лентами

В пункт пропуска «Порубное» в Черновицкой области прибыл 52-летний мужчина с двумя загранпаспортами, ножом и георгиевскими лентами.

По сообщению Госпогранслужбы Украины, на контроль он предоставил паспорт гражданина Болгарии, но у него обнаружили и паспорт гражданина РФ. Кроме того, в машине находились нож, запрещенный для перемещения через границу, и георгиевские ленты, которые тоже не разрешены в Украине.

Россиянина привлекли к административной ответственности. Ему запретили въезд на территорию Украины.