Бывшие заключенные подали в суд на «Эхо Москвы» из-за публикации про их пытки
Бывшие заключенные ИК-7 в Белгороде Максим Друса и Алексей Куценко обратились в суд с иском к «Эху Москвы». Они требуют признать недостоверной новость о том, что они заявляли о пытках.
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Речь идет о новости,
О пытках в белгородской ИК-7 сообщал эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов. К нему обращалась девушка одного из осужденных и показала ему переписку со своим молодым человеком.
Там были такие сообщения: «Тут, короче, пипец полный, начальник убивает на вахте, по трое суток стоят пацаны все избитые, им даже ни поесть, ни в туалет сходить никуда не разрешают, их все это время бьют за всякую фигню, избивают очень сильно, что живого места нет».