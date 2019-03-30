Бывшие заключенные подали в суд на «Эхо Москвы» из-за публикации про их пытки

Бывшие заключенные ИК-7 в Белгороде Максим Друса и Алексей Куценко обратились в суд с иском к «Эху Москвы». Они требуют признать недостоверной новость о том, что они заявляли о пытках.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского районного суда Москвы.

Речь идет о новости, вышедшей на сайте «Эха Москвы» в августе 2018 года. В ней утверждается, что фонд «В защиту прав заключенных» получил заявления о пытках от Друсы и Куценко. Теперь они считают, что эта новость не соответствует действительности и порочит их честь и достоинство, и требуют по 50 тысяч российских рублей (770 долларов) каждый.

О пытках в белгородской ИК-7 сообщал эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов. К нему обращалась девушка одного из осужденных и показала ему переписку со своим молодым человеком.

Там были такие сообщения: «Тут, короче, пипец полный, начальник убивает на вахте, по трое суток стоят пацаны все избитые, им даже ни поесть, ни в туалет сходить никуда не разрешают, их все это время бьют за всякую фигню, избивают очень сильно, что живого места нет».