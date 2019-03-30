Ивенецкого депутата собираются лишить полномочий

Прокуратура Воложинского района внесла предписание в Ивенецкий поселковый Совет депутатов о досрочном прекращении полномочий этого депутата в связи с судимостью.

По информации kraj.by , в комиссию райисполкома по противодействию коррупции обратились жители Ивенца и указали на то, что бывший начальник Ивенецкого участка РУП «Воложинское ЖКХ», осужденный за служебную халатность, до сих пор является депутатом. Кроме этого, он остался работать в ЖКХ в должности инженера.

По приговору суда, который был вынесен 25 июля 2018 года, бывший начальник участка ЖКХ получил три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать организационно-распорядительные должности сроком на пять лет. Его признали виновным в преступной халатности, из-за которой в Ивенце 23 апреля 2015 года сгорели два жилых дома.

В должностной инструкции инженера нет четких формулировок, указывающих на то, что инженер в рамках своей должности исполняет организационно-распорядительные обязанности. Поэтому прокуратура не усмотрела в этом случае нарушений.

Комиссия Воложинского райисполкома по противодействию коррупции рекомендовала руководству Воложинского ЖКХ пересмотреть трудовые отношения с этим работником.