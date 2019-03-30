В Афганистане убили 14 полицейских
Талибы напали на несколько пунктов пропуска, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе 14 полицейских.
По сообщению агентства
В провинции Бадахшан на севере страны пять сотрудников сил безопасности, два мирных жителя и восемь талибов погибли в результате столкновений, вспыхнувших в районе Арганджхав к востоку от административного центра провинции Файзабад.
По его словам, боевики, вооруженные автоматами и реактивными гранатами, напали на КПП полиции в окрестностях района. Силы безопасности дали отпор нападавшим, которые пытались захватить административный комплекс.