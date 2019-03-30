В Афганистане убили 14 полицейских

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Талибы напали на несколько пунктов пропуска, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе 14 полицейских.

По сообщению агентства «Синьхуа», группа исламистов штурмовала КПП полиции в окрестностях города Газни, административного центра одноименной провинции на востоке страны. В результате погибли девять полицейских, в том числе начальник полиции района, шесть полицейских получили ранения. Несколько боевиков также были убиты или ранены.

В провинции Бадахшан на севере страны пять сотрудников сил безопасности, два мирных жителя и восемь талибов погибли в результате столкновений, вспыхнувших в районе Арганджхав к востоку от административного центра провинции Файзабад.

По его словам, боевики, вооруженные автоматами и реактивными гранатами, напали на КПП полиции в окрестностях района. Силы безопасности дали отпор нападавшим, которые пытались захватить административный комплекс.
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Тэги: Афганистан талибы Город: Газни

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