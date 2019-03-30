Фотофакт. Фургон «Белпочты» столкнулся с легковым авто

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Лобовое столкновение машин произошло в Петриковском районе 29 марта.

По сообщению vk.com/cpbelarus, инцидент случился возле деревни Голубица. В ДТП пострадавших нет.

Источник: vk.com/cpbelarus
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Тэги: Белпочта ДТП Город: Петриков

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