Фотофакт. Фургон «Белпочты» столкнулся с легковым авто 30.03.2019 / 15:38 / Происшествия Просмотров: 234 A- A+ Лобовое столкновение машин произошло в Петриковском районе 29 марта. По сообщению vk.com/cpbelarus, инцидент случился возле деревни Голубица. В ДТП пострадавших нет. Источник: vk.com/cpbelarus Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Белпочта ДТП Город: Петриков Другие материалы на эту тему: Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина