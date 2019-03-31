В бой за награды вступают брестское и минское «Динамо»: завершается 1-й тур чемпионата по футболу
В первом туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги осталось провести три матча.
К этому времени зафиксированы следующие результаты:
- «Минск» – «Витебск» – 0:0;
- «Гомель» – «Неман» – 2:3;
- «Ислочь» – «Городея» – 2:0;
- «Шахтер» – «Торпедо» (Мн) – 1:0;
- БАТЭ – «Дняпро» – 2:0.
Сегодня программа тура будет закрыта тремя поединками, в которых сыграют потенциальные претенденты на награды национального первенства:
- «Динамо» (Мн) – «Славия» (Начало в 14:00);
- «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» (Бр) (16:00);
- «Слуцк» – «Энергетик-БГУ» (17:45).