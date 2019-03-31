В бой за награды вступают брестское и минское «Динамо»: завершается 1-й тур чемпионата по футболу

В первом туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги осталось провести три матча.

К этому времени зафиксированы следующие результаты:

«Минск» – «Витебск» – 0:0;

«Гомель» – «Неман» – 2:3;

«Ислочь» – «Городея» – 2:0;

«Шахтер» – «Торпедо» (Мн) – 1:0;

БАТЭ – «Дняпро» – 2:0.

Сегодня программа тура будет закрыта тремя поединками, в которых сыграют потенциальные претенденты на награды национального первенства: