Белорусский фильм «Хрусталь» получил премию «Ника»

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Накануне в театре «Русская песня» в 32-й раз вручили кинематографическую премию «Ника».

В этом году дна из наград досталась белорусской картине. Лауреатом в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» стал фильм белорусского режиссера Дарьи Жук «Хрусталь».

Среди победителей: работы режиссеров Алексея Федорченко «Война Анны» («Лучший игровой фильм»), Андрея Осипова «Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени («Лучший неигровой фильм») и Левана Габриадзе «наешь, мама, где я был?» («Лучший анимационный фильм»).

Кирилл Серебряников стал лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская работа» за картину «Лето».
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Тэги: кино премия Ника фильм Хрусталь

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