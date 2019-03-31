Средний размер банковского вклада в Беларуси достиг 8620 рублей

В Беларуси средний размер банковского вклада на 1 января 2019 года составил 8,62 тысячи рублей.

Как сообщает Национальный банк, в среднем один вкладчик-резидент разместил в банковский вклад: в национальной валюте — 3,74 тысячи рублей, в иностранной валюте — 6,40 тысячи долларов. Сумма вклада на одного вкладчика-нерезидента составила: в национальной валюте — 15 тысяч рублей, в иностранной валюте — 14,17 тысячи. долларов.

76,7% срочных вкладов населения — в иностранной валюте и 23,3% — в белорусских рублях.

Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину старше 55 лет (56,4% от общего объема вкладов всех женщин), разместившую в банках денежные средства в размере 7,65 тысячи рублей, и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет (54,1% от общего объема вкладов всех мужчин), разместившего в банках денежные средства в сумме 10,91 тысячи рублей, отмечает Нацбанк.

По-прежнему доля сбережений в иностранных валютах в общем объеме срочных банковских вкладов больше, чем в национальной валюте, и составляет 76,7%.