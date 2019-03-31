В Минске с железнодорожного вокзала и из некоторых торговых центров эвакуировали людей
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В Минске оцеплен вход в железнодорожный вокзал и некоторые торговые центры. Экстренные службы пока не могут прокомментировать ситуацию.
Судя по фото очевидцев в соцсетях, закрыт доступ на железнодорожный воказал, а также в торговые центры Galileo на улице Бобруйской и «Замок» на проспекте Победителей.
К данным объектам стянуты сотрудники милиции, Следственного комитета и МЧС.
К торговому центру «Корона» прибыла машина саперно-пиротехнической службы.