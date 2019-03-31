На вокзале и в ТЦ Galileo и «Замок» работают саперы

На минском железнодорожном вокзале и в торговых центрах Galileo и «Замок» работают саперно-пиротехнические группы.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, сегодня в 13:00 в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о минировании двух торговых центров и железнодорожного вокзала.

«Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории. На местах работают саперно-пиротехнические группы», — сообщает ГУВД Мингорисполкома.

На эвакуированных объектах также работают следственно-оперативные группы Следственного комитета. Задействованы сотрудники и техника МЧС.