В торговых центра Galileo и «Замок», а также на вокзале ничего не нашли

Минские торговые центры Galileo и «Замок», а также железнодорожный вокзал возобновили работу после их временного закрытия и эвакуации посетителей и персонала.

ТЦ Galileo. Фото t.me/nexta_tv

Сегодня в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение о минировании данных торговых центров, а также железнодорожного вокзала.

На месте выбыли сотрудники саперно-пиротехнической службы внутренних войск. Доступ к «заминированным» объектам был перекрыт. Персонал и посетители эвакуированы.

Информация об опасности не подтвердились, сообщает Следственный комитет. Саперно-пиротехнические группы завершили работу. Сейчас место происшествия продолжают осматривать следственно-оперативные группы.