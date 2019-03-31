Минское и брестское «Динамо» одержали победы в первом туре

Еще два матча первого тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге состоялись 31 марта.

Минское «Динамо» принимало мозырскую «Славию» и одержало минимальную победу — 1:0. На 64-й минуте отличился Егор Зубович. У «Славии» на четвертой компенсированной минуте второго тайма был за две желтые карточки удален защитник Юрий Недашковский.

Брестское «Динамо» в гостях выиграло у жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 2:1. У Бреста отличились Павел Нехайчик (63-я минута) и Джоэл Фамейе (87-я), у Жодино — Валерий Горбачик (94+-я).

29 и 30 марта состоялись матчи: «Минск» — «Витебск» — 0:0, «Гомель» — «Неман» (Гродно) — 2:3 (Кантария, 45-автогол, Квашук, 59; Ндженг, 9, Кантария, 23, Легчилин, 41), «Ислочь» — «Городея» — 2:0 (Макась, 30, 57), БАТЭ (Борисов) — «Дняпро» (Могилев) — 2:0 (Бага, 28, Скавыш, 61), «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо» (Минск) — 1:0 (Януш, 86).

Завершится тур сегодня матчем «Слуцк» — РЦОР-БГУ.

Матчи второго тура пройдут 5-7 апреля.