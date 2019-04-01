Зеленский победил в Беларуси

Шоумен Владимир Зеленский занял первое место на работавших 31 марта в Беларуси участках для голосования на выборах президента Украины.

По итогам подсчета 100% бюллетеней Зеленский набрал 41,02% голосов. В выборах приняло участие 1.053 человека, сообщает БелаПАН со ссылкой на Центризбирком.

Участки были открыты в украинском посольстве в Минске и в генеральном консульстве этой страны в Бресте. Ранее глава избиркома в посольстве Оксана Врублевская сообщила БелаПАН, что свои голоса отдали 749 человек. Таким образом, в Бресте участие в выборах приняло 304 человека. На президентских выборах 2014 года, которые прошли в один тур, в Минске явка составила 485 человек, в Бресте — 195 (всего 680, или в 1,55 раза меньше, чем сейчас).

Всего в списки избирателей в посольстве было внесено 7.191 человек, в генконсульстве — 4.940. Явка — 10,42% и 6,15% соответственно.

Зеленский победил также в Грузии, Туркменистане, Кыргызстане, Армении, Катаре, Иордании, Сербии, Словакии, Демократической Республике Конго. В остальных странах, где уже подсчитаны голоса, первенствовал действующий президент Петр Порошенко.

Согласно данным ЦИК на 2.23 1 апреля, по результатам обработки 11,07% бюллетеней Зеленский набирает 29,79% голосов, Порошенко — 16,72%, Юлия Тимошенко (лидер партии "Батькивщина", бывший премьер-министр) — 13,65%, Юрий Бойко (основатель "Оппозиционной платформы — За жизнь", бывший соратник беглого президента Виктора Януковича) — 11,45%, Анатолий Гриценко (лидер партии "Гражданская платформа", экс-министр обороны) — 6,81%. Всего в выборах участвовало 39 кандидатов (заявки подавал 91).

Явка избирателей составила 63,49%.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.