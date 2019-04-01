Парный рейтинг ВТА: Соболенко приблизилась к топ-20, Азаренко – вернулась в сотню

Благодаря победе на турнире в Майами (США) 20-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вплотную приблизилась к топ-20 парных игроков, поднявшись в рейтинге ВТА с 34-го на 21-е место.

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Две недели назад после завоевания титула в Индиан-Уэллсе (США) Соболенко переместилась на 31 строчку вверх (была 65-й). Ее партнерша по паре на обоих турнирах Элизе Мертенс из Бельгии поднялась в новом рейтинге с 10-го на 6-е место.

Виктория Азаренко, которая вместе с австралийкой Эшли Барти (6) уступила Соболенко в полуфинале соревнований в Майами, переместилась со 158-го на 98-е место. В первую сотню парных игроков 29-летняя спортсменка вернулась спустя шесть с половиной лет (покинула ее 13 августа 2012 года).

В одиночном рейтинге Соболенко опустилась с рекордного 9-го на 10-е место, Азаренко — с 46-го на 67-е.