Власти Могилева отказались от строительства жилого дома на месте школьного стадиона

Могилевский горисполком отказался от архитектурно-планировочной концепции строительства многоквартирного жилого дома на месте стадиона СШ № 35, предложенной городским управлением коммунальных предприятий.

Власти Могилева намеревались уплотнить жилую застройку на улице Гоголя, построив 120-квартирный жилой дом на месте школьного стадиона. Против застройки стадиона выступили местные жители, которые собрали несколько сотен подписей и потребовали от горисполкома сохранить спортивный объект, где занимаются физкультурой их дети. Директор школы Петр Боровой поддержал застройку стадиона.

С 10 февраля проходило общественное обсуждение концепции возведения нового дома, которое должно было закончиться 6 марта. Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов направил обращение в прокуратуру и Министерство образования с просьбой проверить законность планов данного строительства.

28 февраля общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта было решено досрочно прекратить, сообщил Борисову зампредседателя Могилевского горисполкома Владимир Дударев, отметив, что концепция возвращена городскому управлению коммунальных предприятий для доработки.

«В настоящее время земельный участок для строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома не выделялся, решение горисполкомом о выдаче разрешений на проведение проектно-изыскательских работ и строительства не принимались. На общественное обсуждение была представлена архитектурно-планировочная концепция, которая не является проектной документацией», — говорится в ответе Дударева.

Отметим, что Борисов просил Минобразования и прокуратуру провести проверку законности планов постройки многоквартирного дома на территории школьного стадиона, законности передачи данной территории застройщику, а также выяснить, насколько обеспечена спортивными площадками могилевская средняя школа № 35 и прилегающие к ней микрорайоны «с учетом того, что в стране идет пропаганда здорового образа жизни и спорта, а дети, взрослые и пенсионеры имеют потребность в подобных социальных объектах».