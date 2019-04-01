17-летняя девушка погибла в ДТП в Полоцком районе

Два человека — 22-летний водитель и 17-летняя пассажирка — погибли поздно вечером 31 марта в ДТП в Полоцком районе.

Фото sk.gov.by

Авария случилась около 20 часов 40 минут вблизи деревни Смориги на трассе Полоцк — Витебск. По данным следствия , водитель за рулем автомобиля «Опел Астра» не справился с управлением, съехал в заполненный водой кювет, где машина опрокинулась.

22-летний водитель и ехавшая с ним 17-летняя девушка погибли на месте.

Возбуждено уголовное дело. Свидетелей ДТП просят обращаться в оперативно-дежурную службу Управления Следственного комитета по Витебской области +375 33 399-80-44 (круглосуточно).