17-летняя девушка погибла в ДТП в Полоцком районе
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Два человека — 22-летний водитель и 17-летняя пассажирка — погибли поздно вечером 31 марта в ДТП в Полоцком районе.
Авария случилась около 20 часов 40 минут вблизи деревни Смориги на трассе Полоцк — Витебск. По
22-летний водитель и ехавшая с ним 17-летняя девушка погибли на месте.
Возбуждено уголовное дело. Свидетелей ДТП просят обращаться в оперативно-дежурную службу Управления Следственного комитета по Витебской области +375 33 399-80-44 (круглосуточно).