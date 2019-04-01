Частная мебельная компания из Минска обманывала клиентов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего директора ТЧУП «Майбург» Алексея Хмелькова.

Фото: sk.gov.by

По сообщению пресс-службы СК, мошенник завладел денежными средствами трех граждан на общую сумму более четырех тысяч рублей под предлогом изготовления мебели.

Фирма, директором которой он является, находится на стадии ликвидации еще с 2016 года. Кроме того, мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичных мошеннических действий.

Следователи предполагают, что пострадавших может быть больше. Их просят позвонить по телефонам: 8029-753-27-16 или 8017-389-56-62.