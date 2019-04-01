«Юность» и «Неман» стали финалистами чемпионата Беларуси по хоккею

Гродненчане в семиматчевой полуфинальной серии выиграли у солигорского «Шахтера».

Вечером 1 апреля хоккеисты «Немана» победили соперника со счетом 3:0. На 13-й минуте шайбу забросил Н. Крыскин, на 27-й — С. Смуров, на 39-й — С. Малявко.

Серия закончилась со счетом 4:3 в пользу гродненских игроков, хотя первые две игры были за солигорчанами с общим счетом 2:6.

В другой серии минская «Юность» в четырех играх победила молодечненское «Динамо» с общим счетом 17:7.

Матчи финальной серии пройдут до четырех побед. Они намечены на 3 и 4 апреля («Чижовка-Арена»), 7 и 8 апреля (Гродно) и, если потребуется, 10 апреля (Минск), 12 апреля (Гродно), 14 апреля (Минск).

По семь раз чемпионами страны становились «Юность» (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016) и «Неман» (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018).