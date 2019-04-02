Кубок президента. В финале сыграют «Неман» и «Юность»

В решающем полуфинальном поединке противостояния «Неман» — «Шахтер» викторию одержали гродненцы, которые и сыграют в финале Кубка президента.

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Седьмой матч проходил в Гродно и закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Победа была достигнута благодаря точным броскам Крыскина (12:03), Смурова (26:40) и С.Малявко (38:32).

Таким образом, счет в серии стал 4:3.

В борьбе за Кубок президента «Неман» сыграет с «Юностью», которая в полуфинале обыграла «Динамо-Млодечно» — 4:0.