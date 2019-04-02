Лукашенко: преимущества Союзного государства ощущают миллионы белорусов и россиян

/ Политика
Просмотров: 306

Александр Лукашенко считает, что строительство Союзного государства помогает сохранить общее гуманитарное пространство и углубить всесторонние культурные связи. Об этом говорится в его поздравлении гражданам двух стран по случаю Дня единения народов Беларуси и России.

Фото пресс-службы Кремля

По его мнению, этот праздник говорит о «приверженности наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям».

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения

Он подчеркнул, что к решению вместе строить свое будущее два народа подвигло общее наследие прошлого.

20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства Лукашенко назвал небольшим историческим периодом, который отмечен «весомыми достижениями во многих областях сотрудничества, наполнен бесценным опытом эффективного решения жизненно важных задач».


У разбитого корыта. Почему провалилась «братская интеграция»

Среди принципов, которые легли в фундамент СГ, глава белорусского государства назвал взаимное доверие и равноправие.

По его словам, это позволяет проводить согласованную внешнюю политику, успешно бороться с современными вызовами и угрозами.

«Реальные преимущества Союза сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян. Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию», - подчеркнул Лукашенко.

Он убежден, что необходимо расширить двустороннее сотрудничество.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

У разбитого корыта. Почему провалилась «братская интеграция»

У разбитого корыта. Почему провалилась «братская интеграция»

СМИ: впереди новые скандалы с участием Бабича

СМИ: впереди новые скандалы с участием Бабича

Российский посол Бабич не хочет быть в Беларуси ванькой-встанькой

Российский посол Бабич не хочет быть в Беларуси ванькой-встанькой

Венедиктов: с точки зрения Кремля нет разницы между Беларусью и Крымом

Венедиктов: с точки зрения Кремля нет разницы между Беларусью и Крымом