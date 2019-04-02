Лукашенко: преимущества Союзного государства ощущают миллионы белорусов и россиян

Александр Лукашенко считает, что строительство Союзного государства помогает сохранить общее гуманитарное пространство и углубить всесторонние культурные связи. Об этом говорится в его поздравлении гражданам двух стран по случаю Дня единения народов Беларуси и России.

Фото пресс-службы Кремля

По его мнению, этот праздник говорит о «приверженности наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям».

Он подчеркнул, что к решению вместе строить свое будущее два народа подвигло общее наследие прошлого.

20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства Лукашенко назвал небольшим историческим периодом, который отмечен «весомыми достижениями во многих областях сотрудничества, наполнен бесценным опытом эффективного решения жизненно важных задач».

Среди принципов, которые легли в фундамент СГ, глава белорусского государства назвал взаимное доверие и равноправие.

По его словам, это позволяет проводить согласованную внешнюю политику, успешно бороться с современными вызовами и угрозами.

«Реальные преимущества Союза сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян. Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию», - подчеркнул Лукашенко.

Он убежден, что необходимо расширить двустороннее сотрудничество.