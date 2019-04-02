Ермошина высказалась об избирательной кампании в 2019 году

О проведении избирательной кампании в Беларуси в 2019 году пока ничего не известно, сообщила 2 апреля председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

«Нет, про нашу [избирательную кампанию] ничего не известно. Я жду — так же, как и вы», — заявила она, общаясь с журналистами в парламенте.

На вопрос, действительно ли во время послания парламенту и народу, которое запланировано 19 апреля, Александр Лукашенко объявит даты президентских и парламентских выборов, глава ЦИК ответила: «Вы знаете, я не могу сказать вам, что будет в послании президента. Не знаю, я сама жду, потому что уже пора отвечать на этот вопрос».

Ермошина во время видеобрифинга 22 февраля предположила, что во время послания будет названа дата президентских и парламентских выборов.

«Закон не запрещает совмещать две кампании, — сказала она, — но у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какой другой кампанией. Какая-то из кампаний будет в этом году, следующая — в 2020 году. Интрига состоит в том, что никто не знает, когда пройдут какие выборы и какие будут первыми. ЦИК не обладает информацией об этом. Тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле».

Ермошина в качестве наиболее оптимальной даты проведения выборов в этом году назвала первое воскресенье декабря (1 декабря). «В любом случае, я думаю, что выборы будут не летом, а осенью», — добавила она.

14 марта Лукашенко, принимая с докладом главу своей администрации Наталью Кочанову, поручил ей подготовить апрельское послание, а также заняться подготовкой к парламентским и президентским выборам, которые пройдут в ближайшие два года. «Два года не должны ввергнуть страну в потрясения. Нам надо, чтобы праздником были эти выборы», — заявил он.

Согласно законодательству, выборы депутатов Палаты представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020-го.

В государственном бюджете 2019 года расходы на проведение каких-либо выборов не предусмотрены.