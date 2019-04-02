Биткоин вырос за несколько минут на 20% и достиг уровня ноября

Главная по капитализации криптовалюта (84 млрд долларов) стоит по состоянию на 15:00 2 апреля 4765 долларов за единицу, что является рекордом почти пяти месяцев.

Курс биткоина с середины декабря. Источник: coinmarketcap.com

Цена биткоина резко выросла 2 апреля с примерно 4200 до 4800 долларов за несколько минут. Это связано с одной причиной — преодолением уровня сопротивления в 4200 долларов, который криптовалюта пыталась пробить в конце декабря, начале января и конце февраля. При приближении к этому уровню, курс резко обваливался. Сегодня же произошел поворот большинства технических индикаторов. В краткосрочной перспективе курс может превысить 5500 долларов.

За первые три месяца 2019 года биткоин достиг двузначного роста впервые с конца 2017-го, когда цены выросли на 220,84%.

Курс биткоина с 31 марта. Источник: coinmarketcap.com

Мнение аналитиков разделилось: часть считают, что пробитие уровня сопротивления обозначает конец медвежьего тренда (падение курса), который длился 16 месяцев с января 2018-го, другие верят, что курс еще должен опуститься на уровень в 1500-3000 долларов, и лишь потом начать рост к новому максимуму (выше 100 000).

Рост биткоина потянул за собой и рынок альткоинов (остальных тысяч криптовалют). Например, MFIT Coin подорожал за неделю на невероятные 4095 (четыре тысячи девяноста пять) процентов (за последний час — на 622%), Block CDN — на 1714%, SegWit2x — на 1372%, Eterbase — на 628%, Bitstation — на 480%.