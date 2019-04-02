Лукашенко дал неделю, чтобы разобраться с проблемными вопросами в хозяйствах

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Александр Лукашенко 2 апреля на совещании по региональному развитию поручил премьер-министру Сергею Румасу и министру финансов Максиму Ермоловичу разобраться в ближайшее время с проблемными вопросами в агрохозяйствах.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«В течение этой недели все вопросы, от них зависящие, должны быть сняты», — заявил официальный лидер.

По информации Генпрокуратуры и МВД, перед началом посевных работ 503 единицы техники находились в нерабочем состоянии и не подлежат восстановлению. Полторы тысячи единиц не прошли техосмотр. Более трех тысяч машин и агрегатов списаны, до сих пор не сданы на металлолом и хранятся с нарушением правил.

«В некоторых хозяйствах в период основных работ тракторов и комбайнов под забором не меньше, чем в поле. Как это выглядит в жизни, вы видели в «Купаловском». И как хранится дорогущая техника, вы тоже видели. Ведь тысячи раз было сказано: импортная дорогостоящая техника не должна быть в хозяйстве, где вообще не умеют сеять и убирать. Зачем вы ее туда отдаете?» — спросил Лукашенко.

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Он подчеркнул: должна быть «жесточайшая диктатура технологии и производственной дисциплины».

«Об этом мы говорим чуть ли не на каждом совещании. Но, как я думаю, вы почувствовали: никто никого уговаривать больше не будет. Ваша бесхозяйственность нетерпима», — цитирует главу государства его пресс-служба.
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Тэги: сельское хозяйство Персона: Максим Ермолович Александр Лукашенко Сергей Румас

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