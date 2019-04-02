Лукашенко дал команду высаживать деревья на каждом пятачке

Президент Беларуси поручил заняться высадкой деревьев.

«Страна должна быть красивой. В каждой деревеньке, агрогородке, в каждом районе, области, в Минске — на каждом пятачке должны быть высажены деревья. Это здоровье людей, в конце концов. Это наша визитная карточка. И вам нужно навести порядок раз и навсегда — тогда люди будут понимать, какой порядок должен быть и как его поддерживать», — заявил Александр Лукашенко 2 апреля на совещании по региональному развитию.

Глава государства сказал, что давно ставил задачи высадить вдоль автомобильных дорог, на пустырях и неиспользуемых территориях деревья и кустарники.

«Это же практично. Меньше надо будет обкашивать придорожные полосы. Но воз и ныне там. Спрошу с каждого помощника по областям и городу Минску. Возьмите это под контроль, пока гром не грянул», — цитирует главу государства его пресс-служба.