Жительницу Горок осудили за секс со школьником

Подросток похвалился произошедшим перед учениками, а девушку приговорили к полутора годам ограничения свободы и штрафу.

По информации Horki.info , 20-летняя девушка переехала в Дрибинский район к парню, но там она познакомилась с 15-летним другом своего возлюбленного, который приходил в гости. В отличие от дома ее парня, в доме того был свет и интернет. Они начали тайно встречаться.

Узнав обо всем, неуспешный жених выгнал свою невесту из дома, но она быстро нашла ему замену. Мать несовершеннолетнего обо всем не знала, и поэтому была не против, чтобы тайная возлюбленная ее сына пожила у них. С этого момента девушка начала проявлять к юноше сексуальный интерес. Однажды она предложила и он согласился.

В школе подросток не сдержался, и похвалился произошедшим перед своими одноклассниками и другими учениками. Юноша не догадывался, к чему приведет его хвастовство. Информация быстро дошла до учителей, затем до родителей молодого человека, а вскоре и до милиции.

На предварительном следствии девушка свою вину признала. Ее приговорили к полутора годам ограничения свободы и штрафу.