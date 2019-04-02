Жительницу Горок осудили за секс со школьником
Подросток похвалился произошедшим перед учениками, а девушку приговорили к полутора годам ограничения свободы и штрафу.
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Узнав обо всем, неуспешный жених выгнал свою невесту из дома, но она быстро нашла ему замену. Мать несовершеннолетнего обо всем не знала, и поэтому была не против, чтобы тайная возлюбленная ее сына пожила у них. С этого момента девушка начала проявлять к юноше сексуальный интерес. Однажды она предложила и он согласился.
В школе подросток не сдержался, и похвалился произошедшим перед своими одноклассниками и другими учениками. Юноша не догадывался, к чему приведет его хвастовство. Информация быстро дошла до учителей, затем до родителей молодого человека, а вскоре и до милиции.
На предварительном следствии девушка свою вину признала. Ее приговорили к полутора годам ограничения свободы и штрафу.