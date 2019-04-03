Видеофакт. В Турции испытали электромагнитное оружие

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Турецкое оборонное ведомство показало испытания новейшей электромагнитной рельсовой пушки Şahi 209 Block II.

Новая пушка использует электромагнитную энергию вместо пороха для продвижения 35-мм снарядов, сообщает профильное издание fighterjetsworld.com.

Блок Şahi 209 Block II имеет импульсный источник постоянного тока мощностью 10 мегаджоулей. Оружие способно поразить цель на 50 км. Предполагается, что такие системы с возможностью разогнать снаряд до гиперзвуковой скорости заменят пороховые орудия ПВО.

По результатам испытаний Şahi 209 Block II оказался примерно в 10 раз мощнее предыдущей версии того же рельсотрона — Block I.

Систему электромагнитного пуска способны развивать всего несколько стран. Турция стала четвертой страной, где были проведены испытания такого типа оружия. Свои рельсотроны также разрабатывают США, Китай и Россия.
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Тэги: турецкая армия Турция электромагнитное оружие

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