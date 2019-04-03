Румас планирует превратить «Великий камень» в техногород-спутник Минска

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» трансформируется в технологичный город-спутник Минска, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 3 апреля на встрече с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Шэнь Юэюэ, которая посещает Минск.

«Благодаря совместной работе специалистов Беларуси и Китая парк уже стал местом притяжения иностранных инвестиций, технологий и людских ресурсов. В парке уже зарегистрированы 43 резидента, в том числе из США, Европейского союза, Израиля, Канады и России. Поэтому сейчас мы уже можем называть этот парк не только белорусско-китайским, но и международным», — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

По его словам, «провинция Чжэцзян, которая является малой родиной Шэнь Юэюэ, сегодня один из самых развитых с экономической точки зрения регионов, там располагается штаб-квартира корпорации «Алибаба». «С учетом ребрендинга парка «Великий камень» были бы рады созданию в парке субпарка провинции Чжэцзян, а также приходу в парк крупных высокотехнологичных компаний из вашей провинции», — добавил премьер-министр.

Глава правительства также затронул тему регионального взаимодействия, «которое должно стать локомотивом развития белорусско-китайских экономических отношений». «В этом вопросе мы рассчитываем на ваше содействие, учитывая ваш опыт руководящей работы в городе Ханчжоу», — отметил Румас.

В пресс-службе обратили внимание, что встреча в правительстве прошла в преддверии второго международного форума «Один пояс и один путь» в Пекине. «На полях форума пройдет встреча лидеров Беларуси и Китая, поэтому нынешний визит зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в Минске рассматривают как этап подготовки встречи на высшем уровне», — отмечается в релизе.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — территория площадью 91,5 кв. км в 25 км от Минска с особым правовым режимом, который обеспечивает комфортные условия ведения бизнеса. Приоритетные направления развития: электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы.

С целью повышения экспортного потенциала «Великого камня» белорусские власти предоставили беспрецедентные льготы резидентам индустриального парка. В частности, на весь срок действия специального правового режима (50 лет) резидент парка освобождается от налога на недвижимость и земельного налога. Кроме того, резидентов парка государство освободило от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет с даты ее возникновения.

В парке зарегистрировано 43 резидента. В ближайшее время на базе парка планируется создать инвестиционный фонд для поддержки малого и среднего бизнеса.