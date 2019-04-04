Минские автостоянки станут дороже с восьмого апреля

/ Общество
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О подорожании соответствующих услуг сообщили в ГО «Гаражи, автостоянки и парковки».

Согласно новым тарифам, для физлиц стоимость хранения автомобилей с допустимой максимальной массой до 3,5 тонны включительно составит 36 рублей в месяц (ранее 34 рубля). На автостоянках № 15 (ул. Кальварийская) и № 92 (ул. Гикало) установлен тариф 40 рублей (ранее — 38). На столько же поднялся ценник для индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Также будет изменен часовой тариф для физлиц на услуги по хранению автомобилей с 06:00 до 19:00. На всех стоянках, кроме № 15 и № 92, он составит 0,10 рубля в час.

Тариф на хранение велосипедов на всех автостоянках будет составлять 7 рублей в месяц (ранее 5 рублей), а если с клиентом заключен договор хранения транспортных средств — 5 рублей в месяц (ранее 3 рубля).
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Тэги: автостоянка автостоянки гаражи парковки Город: Минск

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