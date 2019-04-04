Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019»
В этом году на конкурсе «Мисс Мира» Беларусь представит вторая вице-мисс Беларусь-2018 Анастасия Лавринчук. Шоу, в котором примут участие порядка 130 девушек, состоится в декабре в Таиланде.
Минчанка Анастасия Лавринчук учится на втором курсе Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Увлекается чтением книг и самообразованием. Гордится тем, что окончила гимназию со средним баллом «10».
«Учеба занимает большую часть моего времени. Стараюсь совмещать ее с подготовкой к конкурсу, — поделилась Анастасия в
К «Мисс Мира» также предстоит изготовить сценические наряды, поставить творческий номер, народный танец, снять презентационные видеоролики. Готовиться к соревнованию участнице помогает Национальная школа красоты.
Фото предоставлено Национальной школой красоты