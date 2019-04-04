Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019»

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В этом году на конкурсе «Мисс Мира» Беларусь представит вторая вице-мисс Беларусь-2018 Анастасия Лавринчук. Шоу, в котором примут участие порядка 130 девушек, состоится в декабре в Таиланде.

Минчанка Анастасия Лавринчук учится на втором курсе Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Увлекается чтением книг и самообразованием. Гордится тем, что окончила гимназию со средним баллом «10».

«Учеба занимает большую часть моего времени. Стараюсь совмещать ее с подготовкой к конкурсу, — поделилась Анастасия в интервью телеканала ОНТ и рассказала, каким предметам она сейчас уделяет внимание. В первую очередь это английский язык. Участницы общаются на английском языке между собой и с организаторами. Если девочка не знает английского языка, то это большой камень преткновения. Дефиле, потому что там будут промежуточные конкурсы, например, конкурс «Топ-модель». Постановка речи, подача себя, голос — это тоже важно. Да, девочка может быть красивой и умной, но если она не сможет раскрыть себя и показать, никто ее даже не заметит».

К «Мисс Мира» также предстоит изготовить сценические наряды, поставить творческий номер, народный танец, снять презентационные видеоролики. Готовиться к соревнованию участнице помогает Национальная школа красоты.

 

Фото предоставлено Национальной школой красоты
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Тэги: Мисс Мира Мисс мира-2019 Персона: Анастасия Лавринчук

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