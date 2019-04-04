Лукашенко о назначении Дворника: люди должны как-то двигаться и по вертикали, и по горизонтали

В должности заместителя премьер-министра Владимир Дворник будет курировать вопросы развития агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Об этом заявил Александр Лукашенко, комментируя кадровое назначение.

Возглавлявший до этого Гомельский облисполком Владимир Дворник назначен вице-премьером 4 апреля. В этой должности он сменил Михаила Русого, назначенного помощником президента.

Лукашенко подчеркнул, что в кадровой работе сохраняется принцип ротации. «Поэтому главе Администрации поставлена задача вносить предложения по ротации кадров. То, что мы делаем в правоохранительных органах. Недавно в МВД в очередной раз произошла ротация. Люди должны как-то двигаться и по вертикали, и по горизонтали. Думаю, что такое время пришло и для губернатора Гомельской области», — заявил официальный лидер.

Глава государства считает Дворника опытным человеком, «который прошел хорошую школу не только областного уровня, что важно для работы в руководстве правительства, но и в сфере сельского хозяйства».

«И шишки там набивали, и падали, и поднимались. Все у вас было, а это неоценимый опыт, который пригодится на работе вице-премьером», — сказал Лукашенко.

Также в сфере ответственности Дворника останется и Гомельская область — «в кадровом отношении, в плане помощи новому руководству по вхождению в курс дел».

Кандидатура на пост главы облисполкома пока не подобрана, бразды правления временно переходят к первому заместителю, а также к помощнику президента по Гомельской области, сообщает пресс-служба президента.