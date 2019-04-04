Лукашенко второй раз за три месяца встретился с Медведчуком

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4 апреля Александр Лукашенко встретился в Минске с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Это уже вторая встреча президента Беларуси с Медведчуком за последние три месяца. Медведчук, также известный как кум Путина, приезжал в Минск 14 января.

На этот раз Лукашенко поинтересовался у Медведчука его видением развития ситуации в Украине с учетом первого тура президентских выборов.

«Интересна ваша оценка, что ждать в перспективе от Украины. Для меня очень важно, может, даже не меньше, чем для вас, поэтому очень интересны ваши рассуждения на сей счет и другие вопросы», — сказал глава государства.


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Виктор Медведчук напомнил, что во время «Большого разговора» 1 марта Лукашенко точно предсказал, что во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко. Тогда же Лукашенко сказал, что во втором туре победит Порошенко.

«Я вам хочу сказать, что 1 марта у нас ни один эксперт, ни один социолог, ни один политик не мог сказать точно, кто выйдет во второй тур», — отметил Медведчук, сообщает пресс-служба белорусского президента.
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Тэги: Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский Александр Лукашенко Виктор Медведчук Петр Порошенко

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