Лукашенко второй раз за три месяца встретился с Медведчуком

4 апреля Александр Лукашенко встретился в Минске с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Это уже вторая встреча президента Беларуси с Медведчуком за последние три месяца. Медведчук, также известный как кум Путина, приезжал в Минск 14 января.

На этот раз Лукашенко поинтересовался у Медведчука его видением развития ситуации в Украине с учетом первого тура президентских выборов.

«Интересна ваша оценка, что ждать в перспективе от Украины. Для меня очень важно, может, даже не меньше, чем для вас, поэтому очень интересны ваши рассуждения на сей счет и другие вопросы», — сказал глава государства.

Виктор Медведчук напомнил, что во время «Большого разговора» 1 марта Лукашенко точно предсказал, что во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко. Тогда же Лукашенко сказал, что во втором туре победит Порошенко.