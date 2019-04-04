Умер Георгий Данелия

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В Москве на 89-году ушел из жизни легендарный советский кинорежиссер Георгий Данелия.

 Фото: Юрий Рост / «Новая газета»

Ранее сообщалось, что народный артист СССР в конце февраля был экстренно госпитализирован. Позже медики сообщили, что ввели Данелию в искусственную кому.

В фильмографии Данелии десятки полюбившихся картин, среди которых «Сережа», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Джентльмены удачи», «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Паспорт», «Настя», «Орел и решка».
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Тэги: кинорежиссер Персона: Георгий Данелия Город: Москва

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