Минлесхоз: в Куропатах сносят незаконно установленные объекты

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Минск, 4 апреля. Министерство лесного хозяйства Беларуси прокомментировало снос крестов в урочище Куропаты. 

«Министерство лесного хозяйства информирует граждан о проведении плановых работ по благоустройству лесного фонда на территории ГСЛХУ «Боровлянский спецлесхоз». В рамках наведения порядка специалистами учреждения проводится монтаж ограждений, удаление отдельных сооружений», — говорится в комментарии. 


В Куропатах сносят кресты. Онлайн-репортаж

Данные работы в том числе проводятся в Куропатах, территория которых является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда, отмечают в министерстве. 

Минлесхоз обращает внимание на то, что «специалистами лесхоза осуществляется снос исключительно тех объектов, которые были установлены без какой-либо разрешительной документации, т.е. являющихся незаконно установленными».

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты Минлесхоз Город: Минск

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