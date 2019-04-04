Минлесхоз: в Куропатах сносят незаконно установленные объекты

Минск, 4 апреля. Министерство лесного хозяйства Беларуси прокомментировало снос крестов в урочище Куропаты.

«Министерство лесного хозяйства информирует граждан о проведении плановых работ по благоустройству лесного фонда на территории ГСЛХУ «Боровлянский спецлесхоз». В рамках наведения порядка специалистами учреждения проводится монтаж ограждений, удаление отдельных сооружений», — говорится в комментарии.

Данные работы в том числе проводятся в Куропатах, территория которых является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда, отмечают в министерстве.

Минлесхоз обращает внимание на то, что «специалистами лесхоза осуществляется снос исключительно тех объектов, которые были установлены без какой-либо разрешительной документации, т.е. являющихся незаконно установленными».