Минчанин угнал такси, чтобы подвезти девушку

До пяти лет лишения свободы грозит 25-летнему минчанину за угон автомобиля.

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Водитель такси сообщил милиции, что зашел ненадолго в бар. В это время его авто и было угнано (мужчина оставил ключи в замке зажигания).

После задержания подозреваемый сообщил, что отдыхал в увеселительном заведении. Когда вышел, он увидел такси без водителя и решил его подождать. Не дождавшись, он угнал авто, чтобы подвезти свою девушку.

Молодой мужчина оставил такси в одном из дворов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч 1 ст. 214 УК.