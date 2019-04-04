Минчанин угнал такси, чтобы подвезти девушку

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До пяти лет лишения свободы грозит 25-летнему минчанину за угон автомобиля.

Фото pixabay.com

Водитель такси сообщил милиции, что зашел ненадолго в бар. В это время его авто и было угнано (мужчина оставил ключи в замке зажигания).

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После задержания подозреваемый сообщил, что отдыхал в увеселительном заведении. Когда вышел, он увидел такси без водителя и решил его подождать. Не дождавшись, он угнал авто, чтобы подвезти свою девушку.

Молодой мужчина оставил такси в одном из дворов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч 1 ст. 214 УК.
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Тэги: угон такси Город: Минск

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