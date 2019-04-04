Сергей Костицын не сыграет за Беларусь на ЧМ по хоккею

Нападающий национальной сборной Беларуси Сергей Костицын не сможет помочь команде на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе.

Сергей Костицын

По словам наставника сборной Андрея Сидоренко, «пока все по-прежнему. Сергею сделали операцию, Андрей ходит на процедуры».

Напомним, сборная Беларуси проиграла на ЧМ-2018 все свои матчи и вылетела из элиты мирового хоккея:

Турнир состоится на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Помимо белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы.

Вот расписание матчей нашей команды:

29 апреля. 13:00. Литва – Беларусь;

30 апреля. 16:30. Беларусь – Венгрия;

2 мая. 13:00. Беларусь – Словения;

3 мая. 14:30. Казахстан – Беларусь;

5 мая. 13:00. Беларусь – Корея.

Чемпионат мира в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.