Сергей Костицын не сыграет за Беларусь на ЧМ по хоккею
Нападающий национальной сборной Беларуси Сергей Костицын не сможет помочь команде на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе.
По словам наставника сборной Андрея Сидоренко, «пока все по-прежнему. Сергею сделали операцию, Андрей ходит на процедуры».
Напомним, сборная Беларуси проиграла на ЧМ-2018 все свои матчи и вылетела из элиты мирового хоккея:
- Швеции — 0:5;
- Франции — 2:6;
- России — 0:6;
- Швейцарии — 2:5;
- Чехии — 0:3;
- Австрии — 0:4;
- Словакии — 4:7.
Турнир состоится на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Помимо белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы.
Вот расписание матчей нашей команды:
- 29 апреля. 13:00. Литва – Беларусь;
- 30 апреля. 16:30. Беларусь – Венгрия;
- 2 мая. 13:00. Беларусь – Словения;
- 3 мая. 14:30. Казахстан – Беларусь;
- 5 мая. 13:00. Беларусь – Корея.
Чемпионат мира в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.