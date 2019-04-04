Сергей Костицын не сыграет за Беларусь на ЧМ по хоккею

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Нападающий национальной сборной Беларуси Сергей Костицын не сможет помочь команде на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе.

Сергей Костицын

По словам наставника сборной Андрея Сидоренко, «пока все по-прежнему. Сергею сделали операцию, Андрей ходит на процедуры».

Напомним, сборная Беларуси проиграла на ЧМ-2018 все свои матчи и вылетела из элиты мирового хоккея:

  • Швеции — 0:5;
  • Франции — 2:6;
  • России — 0:6;
  • Швейцарии — 2:5;
  • Чехии — 0:3;
  • Австрии — 0:4;
  • Словакии — 4:7.

Турнир состоится на «Барыс-Арене» с 29 апреля по 5 мая. Помимо белорусов в нем сыграют команды Казахстана, Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы.

Вот расписание матчей нашей команды:

  • 29 апреля. 13:00. Литва – Беларусь;
  • 30 апреля. 16:30. Беларусь – Венгрия;
  • 2 мая. 13:00. Беларусь – Словения;
  • 3 мая. 14:30. Казахстан – Беларусь;
  • 5 мая. 13:00. Беларусь – Корея.

Чемпионат мира в первом дивизионе проходит по системе «каждый с каждым» в один круг. В элиту выходят две лучшие сборные.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-сборная хоккей-ЧМ-2019 Персона: Сергей Костицын Андрей Сидоренко

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