Депутат Воронецкий о ситуации в Куропатах: когда мы научимся поступать по-людски?

Председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, в прошлом посол Беларуси в Австрии и замминистра иностранных дел Валерий Воронецкий раскритиковал снос крестов на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий — в урочище Куропаты под Минском.

«Узнал о сносе крестов при обустройстве мемориального комплекса в урочище Куропаты... Первая реакция: смятение, боль и тревога, — написал парламентарий на своей странице в «Фейсбуке». — Когда мы научимся, как в народе говорят, поступать по-людски? По-христиански? Не оскорбляя чувств и достоинства друг друга? Почему за все эти годы мы не нашли время для широкого общественного обсуждения того, каким бы мы хотели видеть это сакральное для нас, живущих, место общей памяти, боли и покаяния? А сейчас торопимся... Зачем? И что в итоге получим?»

Ранее свое возмущение ситуацией выразила член постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей, активистка Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая. Парламентарий прибыла на место событий и попыталась выяснить у директора Боровлянского спецлесхоза Александра Мироновича, на каком основании производятся работы, однако тот отказался предъявить ей какие-либо документы, санкционирующие демонтаж крестов вокруг урочища. «Я трижды об этом спрашивала Мироновича, но ответа так и не получила», — отметила Канопацкая в комментарии БелаПАН.

По ее словам, пока непонятно, какие конкретно работы ведутся в Куропатах. Это важно, поскольку «в зависимости от вида работ необходима разная документация», которую помимо Минлесхоза могут утверждать другие госорганы, добавила она. Во всем этом парламентарий усмотрела ряд нарушений законодательства. В частности, Канопацкая выразила возмущение тем, что директор лесхоза не ознакомил ее с документами на проведение работ, хотя «он должен был сделать это по первому требованию депутата».

В комментарии «Радио Свобода» член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, председатель «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» Алена Анисим назвала происходящее «глупостью и преступлением перед памятью предков». «Я не знаю и не могу узнать, это кто-то с «самого верха» подал такой приказ или это просто инициатива мелких чиновников, которые хотят выслужиться. Лучше бы проявили инициативу, чтобы защитить интересы людей, чтобы опубликовать списки людей, которые там лежат в Куропатах, списки тех, кто до сих пор не реабилитирован», — добавила она.

Утром 4 апреля в Куропатах с помощью спецтехники было демонтировано 70 деревянных крестов, установленных в прошлом году общественными активистами во главе с Дмитрием Дашкевичем. По данным УВД Миноблисполкома, задержано 15 человек, в том числе Дашкевич. В группе информации и общественных связей УВД Миноблисполкома БелаПАН сообщили, что задержанные доставлены в УВД Минского района «для выяснения личности и проведения проверки». Позднее стало известно, что Дашкевич, Павел Северинец и Валентина Ерёменок находятся в ИВС Минского района.

Директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович отказывал в комментариях журналистам негосударственных СМИ. Только спустя несколько часов после этого на сайте Министерства лесного хозяйства появилось сообщение о ситуации в Куропатах, которое практически полностью дублировало комментарий Мироновича. Минлесхоз сообщил «о проведении плановых работ по благоустройству лесного фонда на территории ГСЛХУ «Боровлянский спецлесхоз». «В рамках наведения порядка специалистами учреждения проводится монтаж ограждений, удаление отдельных сооружений», — говорилось в релизе.

Эти работы, отмечают в министерстве, проводятся в том числе в Куропатах, территория которых является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда. Минлесхоз обращает внимание на то, что «специалистами лесхоза осуществляется снос исключительно тех объектов, которые были установлены без какой-либо разрешительной документации, т.е. являющихся незаконно установленными».

В ходе «Большого разговора с президентом» 1 марта Александр Лукашенко заявил, что урочище Куропаты будет приведено в порядок, но ресторан «Поедем поедим», против работы которого протестуют общественные активисты, никто закрывать не будет. Лукашенко также высказался против несанкционированных акций в урочище. «И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Ну зачем вы там повыставляли эти белые кресты (речь идет о новых крестах, установленных Дашкевичем и другими активистами летом прошлого года. — БелаПАН.)? Вам что, церковь разрешила это делать? Это демонстрация, а я против такой демонстрации», — подчеркнул Лукашенко.